Am Dienstag vor US-Börsenstart veröffentlicht Alibaba die Zahlen für das dritte Geschäftsquartal. Erwartet werden Gewinne je Aktie von 1,13 Dollar bei einem Umsatz von 7,26 Milliarden Dollar. In der Vergangenheit konnte der E-Commerce-Gigant in acht von neun Fällen die Schätzungen der Analysten übertreffen.

