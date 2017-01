Es ist schon einige Monate her, dass die Adidas-Aktie an ihren Allzeithochs notierte und in schwindelerregenden Höhen ihre Kreise zog. Nur wenig später knickten die Kursnotierungen aber deutlich ein - doch seit November vergangenen Jahres sind Anleger wieder in Goldgräberstimmung und drückten das Papier zu Beginn dieser Handelswoche auf frische Jahreshochs hoch.

Bis in das Frühjahr 2016 hinein befand sich Adidas in einem langfristigen Aufwärtstrendkanal, tendierte aber bis dahin überwiegend an der oberen Trendkanalbegrenzung. Ende April gelang es schließlich mit einem sog. Breakaway Gap darüber auszubrechen und für eine anschließende Rally-Beschleunigung zu sorgen. Bis Ende Oktober letzten Jahres hinein gelang es dem Wertpapier schließlich auf ein Verlaufshoch von 160,30 Euro anzusteigen. Nur wenig später kam es jedoch zu einem Rückzug der Käufer und nachgebenden Notierungen auf das Niveau von 129,60 Euro, was in etwa dem maximalen Korrekturziel des 38, % Fibonacci-Retracements entspricht. Nur kurze Zeit später grenzte Adidas ...

