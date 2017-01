Liebe Leser,

Rückschlag, Hoffnung, Rückschlag - so könnte man die Lage am Standort Hattorf in den letzten Monaten treffend zusammenfassen. Kein Werk bereitet Verantwortlichen, Mitarbeitern und Anlegern des deutschen Kali- und Salzproduzenten K+S vergleichbar große Sorgen, wie die am Fluss Werra gelegene Produktionsstätte. Hattorf musste letzten Jahres für mehrere Monate zum Teil komplett abgeschaltet werden.

Die Hauptprobleme waren vor allem die Regenabhängigkeit des Entsorgungssystems ...

Den vollständigen Artikel lesen ...