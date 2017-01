Die neue Internet-Partnerschaft zwischen der Telekom und der RWE -Ökostromtochter Innogy nimmt Gestalt an. Zusammen wollen die beiden Unternehmen 60 Ortsnetze in ländlichen Regionen der Eifel, des Hunsrücks und des Münsterlands mit schnellem Internet versorgen, wie Telekom-Deutschland-Chef Niek Jan van Damme am Montag in einem Blog-Eintrag schrieb.

