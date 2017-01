Liebe Trader,

bis in das Frühjahr 2016 hinein befand sich Adidas in einem langfristigen Aufwärtstrendkanal, tendierte aber bis dahin überwiegend an der oberen Trendkanalbegrenzung. Ende April gelang es schließlich mit einem sog. Breakaway Gap darüber auszubrechen und für eine anschließende Rally-Beschleunigung zu sorgen. Bis Ende Oktober letzten Jahres hinein gelang es dem Wertpapier schließlich auf ein Verlaufshoch von 160,30 Euro anzusteigen. Nur wenig später kam es jedoch zu einem Rückzug der Käufer und nachgebenden Notierungen auf das Niveau von 129,60 Euro, was in etwa dem maximalen Korrekturziel des 38,2 % Fibonacci-Retracements entspricht. Nur kurze Zeit später grenzte Adidas seine Verluste aber wieder ein und näherte sich rasch an seine Jahreshochs aus 2016 an. Zwar war der Start in dieses Jahr von keiner Glanzleistung geprägt, aber relativ schnell fing sich das Papier wieder am EMA 50 und legte im heutigen Handel auf frische Jahreshochs zu. Weitere Kursgewinne dürften nun folgen und machen ein Long-Investment überaus attraktiv.

Long-Chance:

Solange sich die Aktie des Sportartikelherstellers Adidas oberhalb der letzten markanten Hochs von 151,95 Euro aufhält, sind weitere Kursgewinne sehr wahrscheinlich und könnten das Papier weiter gen 160,30 Euro aufwärts führen. Eine passende Verlustbegrenzung sollte aber noch knapp unterhalb der Marke von 150,00 Euro angesetzt werden, falls ein direkter Long-Einstieg favorisiert wird. Zunehmend eintrüben dürfte sich das Chartbild der Adidas-Aktie bei einem Rückfall unter die 50-Tage Durchschnittslinie von 146,23 Euro, in diesem Fall droht ein direkter Kursrückgang an die Novembertiefs, sowie den gleitenden Durchschnitt EMA 200 auf Tagesbasis. Aber die relative Stärke des Wertpapiers scheint dieses Szenario tendenziell in den Hintergrund rücken zu lassen.

Einstieg per Market-Buy-Order: 152,75 Euro

Kursziel: 160,30 Euro

Stopp: < 150,00 Euro

Risikogröße pro CFD: 2,75 Euro

Zeithorizont: 2 - 4 Wochen

Wochenchart:



Tagechart:



Adidas AG, Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 152,75 Euro; 13:30 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

