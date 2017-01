Von Manuel Priego Thimmel

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Deutsche Börse hat ein Konzept zum risikolosen Geldtransfer vorgestellt. Die Technologie basiert auf der sogenannten Distributed-Ledger-Technologie (DLT), die bei Blockchain-Anwendungen eingesetzt wird. Die Deutsche Börse will nun die Blockchain-Technologie direkt in die eigene Post-Trade-Infrastruktur integrieren. Die Blockchain-Technologie ist vor allem durch die Verwendung bei Krypto-Währungen wie Bitcoin bekannt geworden. Experten sehen aber Anwedungsmöglichkeiten weit darüber hinaus.

Eine Blockchain ist eine verschlüsselte Datenbank, in der alle Transaktionen in Blocks hinterlegt sind. Jeder neue Transaktion generiert einen neuen Block, um den die Datenbank bzw das Register erweitert wird. Die Transaktionen können ähnlich wie bei Peer-to-Peer-Anwendungen direkt zwischen zwei Teilnehmern erfolgen. Die in der Datenbank enthaltene Informationen sind dezentral auf vielen Rechnern gespeichert - das sorgt nicht nur für Transparenz, sondern macht eine Manipulation der Daten schwierig, erhöht also die Sicherheit.

Kunden sollen künftig digitale Münzen emittieren können

"Banken und Investoren emittieren über uns besicherte digitale Münzen und hinterlegen dafür Sicherheiten", sagte Eric Müller, Vorstandsvorsitzender von Eurex Clearing gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters. Mit den besicherten Münzen könnten sie dann auf der Blockchain Währungen, Derivate und andere Vermögenswerte handeln, ohne die Bonität anderer Markteilnehmer überprüfen zu müssen. "Fällt ein Handelspartner aus, können sie ihre digitalen Münzen beim Clearinghaus in echtes Geld einlösen", so Müller weiter.

Über den zentralen Kontrahenten (Central Counter Party, CCP) der Deutsche Börse, Eurex Clearing, lassen sich die in Verbindung mit dem Transfer von digitalisiertem Geschäftsbankengeld verbundenen Kreditrisiken verringern. Durch die Schnittstelle zwischen Eurex Clearing und Clearstream könnte dieses neue Konzept außerdem dazu beitragen, Effizienzsteigerungen bei Post-Trade-Prozessen wie Abwicklungs- und Asset-Servicing-Diensten zu realisieren.

Im nächsten Schritt wird die Deutsche Börse die Meinung von Kunden, Aufsichtsbehörden und Zentralbanken zu dem neuen Konzept einholen. Ein funktionsfähiger technischer Prototyp auf Grundlage einer Blockchain des Hyperledger-Projekts befindet sich derzeit in der Entwicklung, ein Patent wurde angemeldet.

January 23, 2017

