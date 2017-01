Die Wiener Börse hat heute, Montag, am Nachmittag bei schwachem Volumen knapp ins Plus gedreht. Der ATX wurde um 14.15 Uhr mit 2.685,00 Punkten errechnet, das ist ein minimales Plus von 0,17 Punkten bzw. 0,01 Prozent. Damit konnte der Leitindex seine Kursverluste vom Handelsstart komplett wettmachen.Europas Leitbörsen haben ...

