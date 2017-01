Die Aktionäre der Diebold Nixdorf AG (ISIN: DE000A0CAYB2) stimmen auf der Hauptversammlung am Montag in Paderborn über eine Dividende in Höhe von 1,71 Euro je Aktie ab. Im Vorjahr hatte es keine Dividende gegeben. Beim derzeitigen Aktienkurs von 65,85 Euro liegt die aktuelle Dividendenrendite somit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...