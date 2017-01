Rückblick: Seit Anfang Juli befand sich die Aktie von Industriegase-Hersteller Linde in einem Aufwärtstrend, der in einem Hoch bei 166 Euro gipfelte. Noch am gleichen Tag entstand im Chart aber eine lange rote Tageskerze. Ausgehend vom zuvor erreichten Hoch gaben die Notierungen an diesem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...