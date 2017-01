Lieber Leser,

der Goldpreis hat es nun endlich geschafft auch auf Wochenbasis über der wichtigen Preiszone von 1.200 US-Dollar je Feinunze zu schließen. Unterstützend dabei war mit hoher Wahrscheinlichkeit ein nachgebender US-Dollar Kurs anschließend an die Amtseinführung des neuen US- Präsidenten Donald Trump. Aus der markttechnischen Perspektive sind daher, unserer Meinung, die Weichen für den weiteren Anstieg in Richtung 200-Wochendurchschnitt gelegt. Dieser verläuft aktuell in einem ...

