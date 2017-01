Die Aktie von Royal Dutch Shell ist unter den Privatanlegern die beliebteste Ölaktie. Das könnte zum einen natürlich an der Bekanntheit der Marke liegen, zum anderen aber natürlich auch an der spendablen Dividendenpolitik des Konzerns. Thorsten Küfner vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR verrät was aktuell für einen Einstieg in Royal Dutch Shell spricht. Außerdem spricht Thorsten Küfner im Gespräch mit Moderator Marco Uome über den Ölpreis, Total, Rosneft und Gazprom. Die komplette Sendung finden Sie HIER.