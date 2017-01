Von Andreas Plecko

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Zentralbanken des Euroraums haben in der Woche zum 20. Januar 2017 weniger Anleihen gekauft, nachdem es in der Vorwoche einen kräftigen Sprung gegeben hatte. Das Wertpapierkaufvolumen belief sich insgesamt auf 21,635 (Vorwoche: 24,648) Milliarden Euro, wie die Europäische Zentralbank (EZB) in ihrem wöchentlichen Bericht mitteilte.

Die Bestände an öffentlichen Anleihen erhöhten sich um 18,527 (18,903) Milliarden Euro. Der Bestand an Unternehmensanleihen stieg um 2,876 (2,171) Milliarden Euro und jener an Covered Bonds um 0,240 (3,485) Milliarden Euro. Bei Kreditverbriefungen/Asset-backed Securities (ABS) kam es zu einem Rückgang um 0,008 (Anstieg 0,089) Milliarden Euro.

Die Zentralbanken des Eurosystems erwerben auf Beschluss des EZB-Rats im Monatsdurchschnitt Anleihen für rund 80 Milliarden Euro. Mit dieser Geldflut will die EZB die Banken zu einer stärkeren Kreditvergabe an die Wirtschaft anregen. Das soll die Konjunktur beflügeln und die extrem niedrige Inflation antreiben. Ab April 2017 wird das monatliche Volumen auf 60 Milliarden Euro gesenkt.

