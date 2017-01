New York - Sorgen vor zunehmendem Protektionismus bei zugleich angekündigten massiven Steuersenkungen für US-Unternehmen haben am Montag für Zurückhaltung am US-Aktienmarkt gesorgt. Die Politik des neuen Präsidenten verunsichere, hiess es. Als Belastungsfaktor kamen auch die schwachen Ölpreise hinzu.

Der Dow Jones Industrial sank rund eine Stunde nach Handelsstart um 0,33 Prozent auf 19762,07 Punkte und knüpfte damit an seine schwächelnde Tendenz aus der Vorwoche an. Der breiter gefasste S&P 500 verlor zuletzt 0,47 Prozent auf 2260,55 Punkte, während der Nasdaq 100 um 0,38 Prozent auf 5043,84 Punkte fiel.

Donald Trump, so sagte etwa Analyst Mike van Dulken von Accendo Markets, habe in seiner Antrittsrede ausgesprochen globalisierungsfeindliche Töne angeschlagen, weshalb die Sorgen vor einer spaltenden Politik zunähmen.

