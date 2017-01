Lieber Leser,

der Biotechnologie-Sektor, vor allem in den USA, war in dem fast achtjährigen Bullenmarkt, die tragende Säule. Zwischen 2011 und 2015, erzielte der stellvertretende Dow Jones US Biotechnology Index einen Wertgewinn von 357,42 %. In dem selben Zeitraum verzeichnete der breitgefasste S&P 500 Index einen Wertzuwachs von 97,8 %. Seitdem haben beide Indizes bis Anfang 2016 korrigiert. Allerdings stieg der S&P 500 Index im Laufe des vergangenen Jahres auf neue Allzeithochs, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...