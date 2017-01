München (ots) - Sie sind sich nicht immer einig, funktionieren aber als Team - das will das Ost-West-Ehepaar Rainer und Evelyn Siebrecht unter Beweis stellen. 100.000 Euro stehen für sie auf dem Spiel bei "Rate mal, wie alt ich bin", dem Quiz mit Matthias Opdenhövel im Ersten. Die beiden Kandidaten können den Höchstgewinn nur dann mit nach Hause nehmen, wenn sie das Alter von sieben Unbekannten richtig erraten. Einig sind sich Evelyn (46, geboren in Bad Langensalza) und ihr Mann Rainer (51, geboren in Höxter) nicht immer und leben - augenzwinkernd - den privaten "Ost-West-Konflikt".



"Rate mal, wie alt ich bin" ist ein Quiz zum Mitraten für die ganze Familie. Es basiert auf dem französischen Format "Guess my Age" und wurde von Vivendi Entertainment und von der Brainpool TV GmbH an die ARD lizensiert.



"Rate mal, wie alt ich bin" ist eine Produktion der Brainpool TV GmbH (Produzent Andreas Viek) im Auftrag der ARD-Werbung und der ARD für Das Erste. Executive Producer ist Elke Kimmlinger (WDR mediagroup), die Redaktion liegt bei Karin Kuhn (WDR).



