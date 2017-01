Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten. Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Mittenwald (pta024/23.01.2017/17:11) - Wörtlich lässt Herr Hornsteiner in seinem

Propagandablatt dem Münchner Merkur von seinem Du'tz Freund Christof Schnürer in

dem Artikel "Bürgermeister zürnt: "Verantwortungslos" folgendes verlautbaren.



"Die Zahlen, die SPD-Gemeinderat Enrico Corongiu seinem Publikum präsentiert hat,

findet Adolf Hornsteiner teilweise "nicht seriös."



Weiter wird ausgeführt "Als Beispiel nennt Hornsteiner den aktuellen

Rechtsstreit mit den Heidenheimer Investoren der Karwendelbahn. Die laufenden

Kosten im unteren sechsstelligen Bereich würden von Herrn Corongiu schlicht

ignoriert werden. Dabei belasten sie sowohl den Haushalt 2016 als auch 2017."



Wir halten das Verhalten von Herrn Bürgermeister Hornsteiner als

verantwortungslos und nicht seriös.



Mit welcher Begründung investiert ein Bürgermeister sechsstellige Beträge im

unteren Bereich in Rechtsstreitigkeiten mit der Karwendelbahn AG?



Für nicht seriös halten wir, wenn der Bürgermeister Hornsteiner es gerichtlich

durchsetzen lässt, dass ein Versammlungsleiter gerichtlich bestellt wird, der

die Karwendelbahn AG 13.000,00 Eur kostet, um einen Sonderprüfungsantrag

durchzusetzen betreffend eine Illuminationssanlage, die die Karwendelbahn AG

451,00 Eur gekostet hat.



In welchem Verhältnis stehen diese Kosten?



Was haben die Anwälte denn bisher für den Markt Mittenwald erreicht?



Verantwortungslos und nicht seriös handelt allein der Bürgermeister Hornsteiner

in Mittenwald.



Insbesondere stellt sich die Frage, ob der Markt Mittenwald die Prozesskosten

und Anwaltskosten des Aufsichtsratsmitgliedes Gerhard Schöner trägt, da Herr

Schöner als Aufsichtsratsmitglied die Karwendelbahn AG verklagt.



Der Steuerzahler zahlt womöglich den Privatkrieg von Hornsteiner und Schöner

gegen die Karwendelbahn AG.



Wenn der Bürgermeister seinen Du'tz Freund im Münchner Merkur mitteilen lässt,

dass sich die Beträge im unteren sechsstelligen Bereich bewegen, so sind diese

Kosten für Mittenwald keine Kleinigkeit.



Es ist eigentlich ein regelrechter Skandal, dass die Gemeinde in einer solchen

Größenordnung Steuergelder verschwendet.



Welche Summe meint der Bürgermeister genau, wenn er von Beträgen im unteren

sechsstelligen Bereich spricht? 100.000,00 Eur, 200.000,00 Eur oder sogar noch

mehr?



Die dreisteste Lüge, die Herr Schnürer im Auftrag von Herrn Hornsteiner

verbreitet, ist wohl die "Die Karwendelbahn fährt nur deshalb, weil sich die

Gemeinde zur Wehr setzt.".



Richtig ist, dass die Karwendelbahn nur deshalb fährt, weil sie sich von Herrn

Hornsteiner und Herrn Schöner nichts gefallen lässt.



Der Bürgermeister belügt die Bürger von Mittenwald. Dies lässt sich die

Karwendelbahn AG nicht länger gefallen.



Aus diesem Grund hat die Karwendelbahn AG eine Unterlassungsklage gegen Herrn

Bürgermeister Hornsteiner beim Landgericht in München eingereicht, da er auch in

der Bürgerversammlung die Bevölkerung belogen hat.



Mit dieser Unterlassungsklage soll dem Bürgermeister Hornsteiner untersagt

werden zu behaupten "es wurde kein Bauantrag für die Halle bis heute

eingereicht" und "es wurden keine Sitzungsprotokolle erstellt."



Die Karwendelbahn hat es satt, ständig von Herrn Hornsteiner in der

Öffentlichkeit durch falsche Behauptungen diskreditiert zu werden.



Die Karwendelbahn AG fährt, weil die Mitarbeiter, der Vorstand und der

Aufsichtsrat, bis auf das Aufsichtsratsmitglied Schöner, hinter der

Karwendelbahn AG stehen.



Herr Schöner als Aufsichtsratsmitglied versucht mit seinen Feststellungsklagen

zu erreichen, dass die Gesellschaft keinen Vorstand mehr hat, um den Stillstand

der Bahn herbeizuführen. Die letzte Klage diesbezüglich hat die Karwendelbahn

erst vor wenigen Tagen gegen Herrn Schöner vor dem Oberlandesgericht München

gewonnen.



Das Vorstandsmitglied Kenntner führt die Karwendelbahn AG, obwohl eine

Feststellungsklage von Herrn Schöner eingereicht wurde, damit festgestellt wird,

dass der Beschluss zur Bestellung von Herrn Kenntner zum Vorstand nichtig ist.



Die Karwendelbahn lässt sich von diesen Klagen von Herrn Schöner nicht

beeindrucken.



Herr Kenntner hat den Tragseilverzug in Auftrag gegeben, obwohl das

Aufsichtsratsmitglied Schöner sich geweigert hat, an einer Aufsichtsratssitzung

teilzunehmen, in der die Genehmigung beschlossen werden sollte.



Ohne die Beauftragung durch den Vorstand würde die Bahn heute stehen, da dies

eine TÜV Auflage war.



Herr Kenntner hat als Vorstand der Karwendelbahn AG eine neue Schneefräse

angeschafft, damit weiterhin der Passamani Rundweg geräumt werden kann, um den

Gästen von Mittenwald ein Erlebnis zu ermöglichen.



Auch bezüglich der Anschaffung einer Schneefräse ist Herr Schöner zur

Aufsichtsratssitzung nicht erschienen und versuchte insofern die Anschaffung zu

blockieren.



Die Aussage von Herrn Hornsteiner "Die Karwendelbahn fährt nur deshalb, weil

sich die Gemeinde zur Wehr setzt." ist somit eine Lüge.



Aufgrund dieser Lügen und Verleumdungen erteilt die Karwendelbahn AG hiermit dem

Bürgermeister Hornsteiner ein Hausverbot und ein Betretungsverbot für sämtliche

Grundstücke und Anlagen der Karwendelbahn AG.



Mit diesem Hausverbot wird sichergestellt, dass zumindest eine Person in

Mittenwald nicht mehr mit der Karwendelbahn AG fährt und zwar der Bürgermeister

Hornsteiner.



Zu dieser drastischen Maßnahme sehen wir uns gezwungen, um die

Karwendelbahn AG zu schützen.



Vorstand, Aufsichtsrat und die Mitarbeiter lassen sich die öffentlichen

Verleumdungen vom Bürgermeister Hornsteiner nicht mehr länger gefallen.



Die Karwendelbahn AG würde sich freuen, wenn insbesondere die Vermieter in

Mittenwald und Umgebung weiterhin die Karwendelbahn AG nach Kräften unterstützen

würden und weiterhin ihre Gäste zur Karwendelbahn schicken.



Wir als Karwendelbahn AG tuen alles dafür, dass die Gäste einen wundervollen Tag

am Karwendel erleben können, auch wenn dies mit allen Mitteln vom Markt

Mittenwald torpediert wird, wie die versuchte Verhinderung der Anschaffung einer

Schneefräse oder die versuchte Verhinderung des Tragseilverzugs gezeigt haben.



Die Mitarbeiter der Karwendelbahn AG kämpfen jeden Tag dafür und geben das

Bestmögliche für die Gäste.



Der Markt Mittenwald und insbesondere die verantwortlichen

Gemeinderatsmitglieder sollten darüber nachdenken, ob die horrenden Summen im

sechsstelligen Bereich, die derzeit der Bürgermeister Hornsteiner,

wahrscheinlich im Alleingang, für Rechtsanwälte ausgibt, in Mittenwald nicht

besser investiert wären.



Mit freundlichen Grüßen



KARWENDELBAHN AG



(Ende)



Aussender: Karwendelbahn AG

Adresse: Alpenkorpsstraße 1, 82481 Mittenwald

Land: Deutschland

Ansprechpartner: Patrick Kenntner

Tel.: +49 8823 937676-0

E-Mail: service@karwendelbahn.de

Website: www.karwendelbahn.de



ISIN(s): DE0008257601 (Aktie)

Börsen: -



Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1485187860560



© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und

Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv:

http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender

verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresJanuary 23, 2017 11:11 ET (16:11 GMT)