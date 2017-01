Das hessische Pharmaunternehmen Biotest muss nach dem Verkauf des US-Therapiegeschäfts einen hohen Verlust verkraften. Die Börse reagierte sofort. Die Aktie fiel um mehr als vier Prozent.

Die Pharmafirma Biotest verabschiedet sich mit einem hohem Verlust von ihrem US-Therapiegeschäft. Die Sparte geht an die US-Biopharmaziefirma Adma Biologics, an der sich Biotest im Zuge der Transaktion mit knapp 50 Prozent beteiligt, wie das hessische Unternehmen am Montag mitteilte. Biotest zahlt zudem 11,5 Millionen Euro an Adma, gewährt den Amerikanern einen Kredit über ...

Den vollständigen Artikel lesen ...