Manz AG beginnt strategische Kooperation und erhält Aufträge mit einem Volumen von 263 Mio. EUR für CIGS-Turnkey-Anlagen

DGAP-Ad-hoc: Manz AG / Schlagwort(e): Kooperation/Auftragseingänge Manz AG beginnt strategische Kooperation und erhält Aufträge mit einem Volumen von 263 Mio. EUR für CIGS-Turnkey-Anlagen

23.01.2017 / 18:31 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Art. 17 Absatz 1 der Verordnung (EU) 596/2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung)

Manz AG beginnt strategische Kooperation und erhält Aufträge mit einem Volumen von 263 Mio. EUR für CIGS-Turnkey-Anlagen

Reutlingen, 23. Januar 2017 - Heute hat die Manz AG, Reutlingen (ISIN: DE000A0JQ5U3) mit der Shanghai Electric Group Co., Ltd. und der Shenhua Group Co., Ltd. - zwei der führenden Unternehmen der chinesischen Energieindustrie - eine strategische Zusammenarbeit im Bereich der CIGS- Dünnschicht-Solartechnologie vereinbart. Ziel der Kooperation ist die nachhaltige Weiterentwicklung und die Vermarktung der CIGS-Dünnschicht- Solartechnologie der Manz AG.

Bestandteil der Zusammenarbeit ist die Gründung eines gemeinschaftlichen Forschungsunternehmens (das "Forschungs-Joint Venture"), um die Weiterentwicklung der CIGS-Technologie der Manz AG voranzutreiben. In diesem Zusammenhang wird die Manz CIGS Technology GmbH, die gegenwärtige CIGS-Forschungsgesellschaft der Manz AG, durch das neue Forschungs-Joint Venture für 50 Mio. EUR erworben werden. Im Gegenzug wird die Manz AG für 25 Mio. EUR mit 15 % Anteilseignerin des Joint Ventures.

Darüber hinaus haben die Vertragspartner der Manz AG Aufträge für vollständig integrierte Produktionslinien für CIGS-Dünnschicht-Solarmodule (CIGSfab) in Höhe von insgesamt 263 Mio. EUR bei der Manz AG platziert. Diese werden in den Geschäftsjahren 2017 und 2018 umsatz- und ertragswirksam. Aufgrund entsprechender Anzahlungsvereinbarungen werden diese Aufträge Cash-Flow-positiv realisiert. Die Verträge stehen noch unter dem Zustimmungsvorbehalt der Regierungsbehörden in China.

Zusatzinformationen:

ISIN: DE000A0JQ5U3 WKN: A0JQ5U Börsenkürzel: M5Z

Marktsegment: Regulierter Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse

Manz AG Steigäckerstraße 5 72768 Reutlingen Deutschland

< Ende der Ad-hoc-Mitteilung>

Investor Relations-Kontakt

cometis AG Claudius Krause Tel.: +49 (0)611 - 205855-28 Fax: +49 (0)611 - 205855-66 E-Mail: krause@cometis.de Manz AG Axel Bartmann Tel.: +49 (0)7121 - 9000-395 Fax: +49 (0)7121 - 9000-99 E-Mail: abartmann@manz.com

23.01.2017 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: Manz AG Steigäckerstr. 5 72768 Reutlingen Deutschland Telefon: +49 (0) 7121 9000-0 Fax: +49 (0) 7121 9000-99 E-Mail: info@manz.com Internet: http://www.manz.com ISIN: DE000A0JQ5U3 WKN: A0JQ5U

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate Exchange

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

538501 23.01.2017 CET/CEST

ISIN DE000A0JQ5U3

AXC0195 2017-01-23/18:32