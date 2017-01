So düster wie US-Präsident Trump die Wirtschaft seines Landes bei seiner Einführung beschrieben hat, ist sie nicht. Was bedeutet das für die Märkte? Vor allem aus charttechnischer Sicht? Thorsten Grisse und Patrick Kesselhut mit ersten Antworten. Kein Widerstand in Sicht beim S&P 500. Die Bäume wachsen aber nicht (mehr) in den Himmel, so die charttechnische Einschätzung von Thorsten Grisse von der Commerzbank. Kann der DAX mehr (nachholen)? Ist das alte Hoch 2017 zu schlagen? Wie setzen Anleger mögliche Kursziele und Erwartungen um? Welche Effekte aus Donald Trump's Ankündigungen spiegeln sich bereits in Chartbildern? Und wo? Mehr dazu hier...