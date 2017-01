Tagesausblick 24.1.: DAX startet schwach. SAP im Fokus!

Richard Pfadenhauer,

Die Antrittsrede des US-Präsidenten Donald Trump kam bei den Anlegern nicht gut an. Vielmehr sorgte sie für eine gewisse Verunsicherung. Zwar könnte ein US-Konjunkturprogramm die weltweite Wirtschaft stützen. Die Angst vor Protektionismus drückt derweil auf die Stimmung. So startete der DAX® schwach in die neue Woche. Unter Druck kamen vor allem die Aktien von Bayer, Commerzbank und Merck. Die Aktie von VW (Vz.) konnte gegen den Trend zulegen.

Morgen werden die Nachrichten zur Trumponomics weiter beobachtet. Anleger sollten allerdings auch ein Auge auf die Aktien von SAP werfen.

Unternehmen im Fokus

Morgen werden unter anderem Alibaba, Dupont, Johnson & Johnson, Texas Instruments und Verizon Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsjahr vorlegen. Mit SAP veröffentlicht auch der erste DAX®-Konzern die Ergebnisse für das zurückliegende Geschäftsjahr. Die Aktie zeigte zuletzt eine starke Performance und notiert unweit des Allzeithochs. Ob der Softwarekonzern die Erwartungen der Marktteilnehmer jedoch erfüllt, muss sich zeigen. In den vorangegangenen vier Quartalen hat die Softwareschmiede drei mal enttäuscht.

Charttechnische Signale

adidas - bei EUR 152,50 scheint der Deckel drauf. Slow Stochastic dreht nach unten

Bilfinger - Kommt nun der Ausbruch aus der kurzfristigen Seitwärtsbewegung.

Daimler - Aktie hat Mühe die Unterstützung bei EUR 70 zu verteidigen

Wichtige Termine

Deutschland - Markit Einkaufsmanagerindex Deutschland (Industrie, Service, Composite) für Januar,

Europa- Markit Einkaufsmanagerindex Euro-Zone (Industrie, Service, Composite) für Januar

USA - Daten zum US-Häusermarkt

Charttechnischer Ausblick: DAX®

Widerstandsmarken: 11.630/11.680/11.880/12.450 Punkte

Unterstützungsmarken: 11.000/11.380/11.450/11.530 Punkte.

Der DAX® unterzieht mit der heutigen Schwäche den Seitwärtstrend einem harten Test. Zunächst bleibt die kurzfristige Range 11.530/11.630 Punkte intakt. Sackt der Index signifikant unter 11.530 Punkte droht eine Korrekktur bis 11.380 Punkte. Solange die Unterstützung allerdings hält besteht die Chance auf einen Swing in Richtung Oberkante der Tradingrange.

DAX® in Punkten; Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunde)

Betrachtungszeitraum: 29.12.2016 - 23.01.2017. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 24.01.2012 - 23.01.2017. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

