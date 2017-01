Zu folgenden News möchte ich ein bissl Senf geben ... https://www.facebook.com/groups/GeldanlageNetwork (Facebook-Gruppe) Ich meine: ... Polytec Group wird besser als erwartete Zahlen liefern, das wurde heute kommuniziert. Die Aktie notiert so hoch wie zuletzt in den Nullerjahren .Ich habe mit CFO Peter Haidenek rund um die Automesse in Wien geplaudert: "... die Erschließung neuer Leichtbaupotenziale belebt bei der Entwicklung zukünftiger Fahrzeuggenerationen unserer Kunden das Geschäft von Polytec. Ein Beispiel ist der neue Heckstoßfänger des Porsche 911 GT3 RS, gefertigt aus der Materialinnovation "PUR RRIM Lightweight", mit einem Gewicht von nur 4,4 kg. Ein weiteres Beispiel ist die Batteriebox-Oberschale aus Carbon-Faser SMC für den...

