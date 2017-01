FRANKFURT (Dow Jones)--Die Aktie des Maschinenbauers Manz hat am Montag im nachbörslichen Handel mit deutschen Aktien stark von der Meldung über einen Großauftrag und eine Kooperation mit zwei chinesischen Unternehmen profitiert. Bei Lang & Schwarz wurde die Aktie um rund 18 Prozent nach oben gesetzt auf 41 Euro. Gut kam der nachbörslich vom Sportwettenanbieter Bet-at-home mitgeteilte Gewinn an, der im Gesamtjahr höher als erwartet ausfiel. Die Aktie wurde 2 Prozent höher gestellt.

SAP zogen am Abend vor der Bekanntgabe der Quartalszahlen um 0,6 Prozent an, während sich Allianz um 0,3 Prozent verbesserten. Nachbörslich war bekannt geworden, dass sich der italienische Versicherer Generali 3,01 Prozent der Stimmrechte bei der italienischen Bank Intesa Sanpaolo gesichert hat, um Intesa Sanpaolo davon abzubringen, seinerseits ein großes Anteilspaket an Generali aufzubauen. Hintergrund ist ein Zeitungsbericht von La Stampa, wonach Allianz gemeinsam mit Intesa Sanpaolo Generali übernehmen könnte.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.15 Uhr 17.35 Uhr 11.565,01 11.545,75 +0,17% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos

(END) Dow Jones Newswires

January 23, 2017 16:24 ET (21:24 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.