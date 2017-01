Neue Gruppe innovativer Hotels der Oberklasse, die den Gästen unabhängige Hotelerlebnisse in Verbindung mit Mehrwertangeboten und hoher Zuverlässigkeit bieten

Hilton (NYSE: HLT) gab heute die Markteinführung einer spannenden neuen Marke bekannt, die den Gästen eine abwechslungsreiche Auswahl für einen unabhängigen Hotelaufenthalt bietet: Tapestry Collection by Hilton. Tapestry Collection by Hilton ist insgesamt die 14. Marke und die zweite Collection-Marke von Hilton, dem am schnellsten wachsenden Unternehmen im globalen Gastgewerbe, gerechnet nach dem prozentualen organischen Nettowachstum der Zimmerzahlen.

Dieser Smart News Release enthält Multimedia. Vollständige Veröffentlichung hier ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20170123006137/de/

Tapestry Collection by Hilton (Photo: Business Wire)

Tapestry Collection by Hilton entstand aufgrund der Nachfrage von Kunden und Hoteleigentümern nach innovativen Hotels der Oberklasse für Gäste, welche für ihre unabhängigen Hotelaufenthalte zuverlässige Angebote mit Mehrwert wünschen. Jedes Hotel zeichnet sich durch seinen ganz eigenen Charakter aus und bietet den Gästen eine unkomplizierte, familiäre Atmosphäre, die sich von anderen Hotels unterscheidet. Darüber hinaus kann der Kunde bei jedem Aufenthalt auf das Renommee des Namens Hilton, auf dessen unübertroffene wirtschaftliche Leistungsfähigkeit und auf das preisgekrönte Kundentreueprogramm Hilton HHonors zählen.

"Mit der Einführung der Marke ,Tapestry Collection by Hilton' erweitert Hilton seine bewährte Wachstumsstrategie, bei der der Schwerpunkt auf der Entwicklung klar definierter Marken liegt. Auf diese Weise können wir unsere weltweite Präsenz ausdehnen, mehr Hotelangebote für unsere Bestandskunden schaffen und neue Gäste für uns gewinnen", so Christopher J. Nassetta, President und CEO von Hilton. "Mit Tapestry Collection by Hilton werden wir in der Lage sein, den Gästen, die ein unabhängiges Hotelerlebnis wünschen und sich gleichzeitig auf die hohe Qualität und Zuverlässigkeit von Hilton verlassen möchten, die Vorteile beider Konzeptionen anzubieten."

Bisher haben sieben Hotels in den folgenden Städten eine Grundsatzvereinbarung mit der Collection-Marke abgeschlossen: Syracuse (New York), Chicago (Illinois), Nashville (Tennessee), Warren (New Jersey), Hampton (Virginia) sowie zwei Häuser in Indianapolis (Indiana). Weitere 35 Verträge mit der Collection-Marke sind in Arbeit; eines dieser Hotels soll schon im 3. Quartal 2017 unter dem Namen der Tapestry Collection firmieren. In den kommenden Monaten werden weitere Hotelzugänge zu der Collection-Marke bekanntgegeben.

Die Marke "Tapestry Collection by Hilton" ist im Oberklassensegment direkt unterhalb von "Curio A Collection by Hilton" positioniert. Diese Marke ist seit ihrer Einführung im Jahr 2014 sehr erfolgreich. Curio betreibt heute mehr als 30 Hotels der Oberklasse in sieben Ländern; 45 weitere Hotels befinden sich in der weltweiten Entwicklungs-Pipeline.

Nach Angaben von Bobby Bowers, Senior Vice President des Bereichs Operations des Branchenanalyseunternehmens STR, wird das verfügbare Angebot unabhängiger Objekte im Oberklassenmarkt weltweit auf mehr als 15.000 Hotels geschätzt. "Angesichts des Marktvolumens müsste Tapestry Collection by Hilton in der Lage sein, in absehbarer Zukunft umfangreiche Chancen für Rebrandings zu finden", so Bowers. "Diese Initiative steht im Einklang mit der Hilton-Strategie, innovative Marken zu schaffen und zu entwickeln, die das organische Wachstum fördern."

Hilton-Strategie des organischen Wachstums

Gewiss konkurrieren bereits zahlreiche Marken im Luxussegment und in der gehobenen Oberklasse. Umfangreiches Feedback der Kunden von Hilton und intensive Wettbewerbsdatenanalysen haben jedoch gezeigt, dass im Marktsegment der gehobenen Oberklasse insbesondere für eine Collection-Marke bisher ungenutzte Marktchancen bestehen.

Hilton hat in den vergangenen zehn Jahren mehrere Marken an den Start gebracht, darunter Home2 Suites by Hilton im Jahr 2009, Curio A Collection by Hilton im Jahr 2014, Canopy by Hilton im Jahr 2014 und Tru by Hilton im Jahr 2016. Gemeinsam haben diese die Präsenz der Marke Hilton um 20.000 Zimmer erweitert; weitere 66.000 Zimmer sind in der Pipeline.

"Mit Tapestry Collection by Hilton reagieren wir auf den Wunsch unserer Gäste und der Hoteleigentümer nach einem überzeugenden neuen Angebot einer Collection-Marke der Oberklasse", so Mark Nogal, weltweiter Leiter der Marken "Curio A Collection by Hilton" und "Tapestry Collection by Hilton". "Der englische Begriff ,Tapestry' steht für unverwechselbare, wertvolle handgewebte Teppiche und ist somit der ideale Name für unsere neuen Collection-Hotels, die sich durch ihren ganz eigenen Charakter auszeichnen."

Die Gäste von "Tapestry Collection by Hilton" können die Vorteile von Hilton HHonors genießen. Dieses preisgekrönte Kundentreueprogramm der 14 exklusiven Hotelmarken von Hilton wird von immer mehr Gästen bisher sind es 60 Millionen in 104 Ländern genutzt. Hilton HHonors-Mitglieder, die direkt bei Hilton buchen, sparen Zeit und Geld und können sofort von den für sie attraktivsten Vorteilen profitieren, zum Beispiel vom exklusiven Mitgliedsrabatt, von kostenlosem WLAN und der Möglichkeit, Punkte für kostenlose Übernachtungen zu sammeln und einzulösen. Darüber hinaus haben sie (in bestimmten Häusern) Zugriff auf digitale Komfortfunktionen wie den digitalen Check-in mit Zimmerwahl und den digitalen Schlüssel, die exklusiv über die branchenführende Smartphone-App Hilton HHonors angeboten werden.

Medienvertreter können unter den folgenden Internet-Adressen auf weitere Informationen über "Tapestry Collection by Hilton" zugreifen: news.tapestrycollection.com oder tapestrycollection.com, oder indem sie Tapestry Collection by Hilton auf folgenden Online-Diensten folgen: Facebook, Instagram und Twitter.

Über Tapestry Collection by Hilton

Tapestry Collection by Hilton™ bezeichnet eine Gruppe innovativer Hotels der Oberklasse, die den Gästen unabhängige Hotelerlebnisse in Verbindung mit Mehrwertangeboten und hoher Zuverlässigkeit bieten. Bei jedem Aufenthalt in diesen Hotels kann der Kunde auf das Renommee des Namens Hilton und auf dessen preisgekröntes Kundentreueprogramm Hilton HHonors zählen. Weitere Informationen über Tapestry Collection by Hilton erhalten Sie unter news.tapestrycollection.com oder unter tapestrycollection.com. Folgen Sie Tapestry Collection by Hilton auch auf Facebook, Instagram und Twitter.

Über Hilton

Hilton (NYSE: HLT) ist ein führendes Unternehmen im globalen Gastgewerbe, dessen Portfolio 14 erstklassiger globaler Marken fast 4.900 Objekte mit mehr als 796.000 Zimmern in 104 Ländern und Gebieten umfasst. Hilton setzt sich dafür ein, das weltweit gastfreundlichste Unternehmen zu sein und seinen Gästen außergewöhnliche Erlebnisse anzubieten in jedem Hotel, für jeden Gast und bei jedem Besuch. Zum Portfolio des Unternehmens zählen die Marken Hilton Hotels Resorts, Waldorf Astoria Hotels Resorts, Conrad Hotels Resorts, Canopy by Hilton, Curio A Collection by Hilton, DoubleTree by Hilton, Tapestry Collection by Hilton, Embassy Suites by Hilton, Hilton Garden Inn, Hampton by Hilton, Tru by Hilton, Homewood Suites by Hilton, Home2 Suites by Hilton und Hilton Grand Vacations. Das Unternehmen betreibt zudem das preisgekrönte Kundentreueprogramm Hilton HHonors®. Hilton HHonors Mitglieder, die direkt über bevorzugte Hilton Vertriebskanäle buchen, erhalten bestimmte Vergünstigungen, wie beispielsweise exklusive Mitgliederrabatte, kostenlosen Standard-WLAN-Zugang sowie digitale Komfortfunktionen, die exklusiv für Hilton HHonors Mitglieder über die branchenführende Hilton HHonors App verfügbar sind, z. B. der digitale Check-in mit Zimmerwahl und Zutritt zum Zimmer mit digitalem Schlüssel. Weitere Informationen finden Sie unter news.hiltonworldwide.com. Folgen Sie Hilton auch auf Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram und YouTube.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20170123006137/de/

Contacts:

Hilton

Astrid Egerton-Vernon, Tel. +1-917-488-9599

astrid.egerton-vernon@hilton.com

oder

Hilton

Jacqueline Toppings, Tel. +1-571-309-7081

jacqueline.toppings@hilton.com