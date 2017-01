"Unser stabiles Wachstum in diesem Quartal ist ein Ergebnis unserer Investitionen in digitale Technologien und unserer starken Konzentration auf den Erfolg der Kunden. Im Vergleich zum Vorjahresquartal konnten wir ein Wachstum um 3,8 bei konstanten Wechselkursen verzeichnen. Im dritten Quartal konnten wir uns drei große Aufträge mit einem Gesamt-TCV von Netto-Neugeld in Höhe von über 100 Millionen US-Dollar sichern. Dies sind Aufträge in den Bereichen Infrastrukturbetrieb und -Transformation, ERP-Transformation in der Cloud und Upstream-Anwendungsportfolioverwaltung. Wir gehen davon aus, dass diese Dynamik anhalten wird, da internationale Unternehmen kundenorientierte und bewegliche Servicepartner suchen, die schnell für Ergebnisse sorgen können." - Sanjay Jalona, Chief Executive Officer Managing Director