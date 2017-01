Paris (ots/PRNewswire) -



Französische Dessous standen schon immer für beste Qualität, Fachwissen, Kreativität, Anmut und glamourösen Schick. Sie entwickeln sich fortwährend weiter und kreieren bedeutsame Kollektionen und Design-Erzählungen, die die Schönheit von Frauen in aller Welt verfeinern und hervorheben.



Zum ersten Mal überhaupt haben sich 14 renommierte französische Marken zusammengetan, um in einer außergewöhnlichen Modenschau ihre Kollektionen zu präsentieren, die dieser Mischung aus Know-how und Kreativität gewidmet ist. Als berühmte Korsage-Hersteller teilen diese Luxus-Dessoushäuser dieselben Werte und Traditionen und äußern sich mit derselben Stimme: "Lingerie, Mon Amour!"



Sie alle waren schon immer am Puls der Zeit und sind ein Synonym für Eleganz "à la Française": ANTIGEL, ANTINÉA, AUBADE, CHANTELLE, EMPREINTE, EPRISE, EPURE, IMPLICITE, LISE CHARMEL, LOU, LOUISA BRACQ, MAISON LEJABY, PASSIONATA und SIMONE PÉRÈLE.



Außerdem haben wir fünf aufstrebende Dessous-Designerinnen eingeladen, ihre Kreationen bei uns zu präsentieren: ELISE ANDEREGG, MADAME AIME, MAUD & MARJORIE, PALOMA CASILE und YSÉ.



Die poetische und fesselnde Modenschau, die das gewisse Etwas der französischen Korsage-Hersteller vorführt, wurde veranstaltet von "Promincor - Lingerie Française" (dem Verband zur Förderung der Miederwarenindustrie) und unterstützt von "DEFI - La Mode de France" (das Komitee für die Entwicklung und Förderung von Kleidung).



Im wundervollen Pavillon Cambon stellte die Show die klassische Pariserin vor: eine Marie-Antoinette für das Jahr 2017, eine geheimnisvolle Ballerina, eine Lady im neuen Look und das Dandy Girl im Smoking.



Zur Begleitung spielte ein Orchester aus 14 Musikern unter der Leitung von Thomas Roussel, dem begabten Gründer der Gruppe Prequell. Gemeinsam spielten sie eine einzigartige und außergewöhnliche Livemusik: Electro-Symphonia.



Die geniale Modenschau wurde von mehr als 500 begeisterten Gästen besucht: internationale Käufer, einflussreiche Persönlichkeiten, Prominente, französische Schauspielerinnen (Emilie Duquenne, Deborah François, Marilou Berry), Olympiapreisträgerinnen (Camille Lacourt, Elodie Clouvel) ...



Kennzahlen 2016



Wichtige französische Exportmärkte für Dessous und Nachtwäsche



Zeitraum: Januar - Oktober 2016, in Euro. Quelle: Eurostat.



- Die französischen Exporte von Dessous und Nachtwäsche für Damen brachten es in den ersten zehn Monaten des Jahres 2016 auf 514 Millionen Euro, ein Anstieg von +3,5 % gegenüber demselben Zeitraum im Jahr 2015.



- Zwischen Januar und Oktober 2016 konnte Frankreich einen Anstieg seiner Exporte für alle Dessous-Artikel verzeichnen: Miederwaren



+3,49 %. Miederwaren sind nach wie vor das Vorzeigeprodukt Frankreichs und brachten im besagten Zeitraum weltweit Einnahmen von 324 Millionen Euro ein.



