Den "Sumpf trockenlegen", so hat Donald Trump es genannt: Leute, die ihre Beziehungen in die Politik nutzen, um ein Vermögen zu verdienen, sollten es laut Wahlkampfbekundungen in seinem Washington schwer haben. Und jetzt?

Aus Donald Trumps Wahlkampfteam drängt es eine ganze Reihe von Strategen und Lobbyisten nach Washington, die ihre Beziehungen in bare Münze umwandeln wollen. Trotz Trumps Attacken gegen einen solchen "Sumpf" in der Hauptstadt. Denn im Wahlkampf hatte Trump davon gesprochen, dass er den "Sumpf trockenlegen" wolle. Wer seine Beziehungen zu Politikern nutzte, um sich selbst zu bereichern, der sollte unter einem Präsidenten Trump das Nachsehen haben, so die Ankündigungen des damaligen Wahlkämpfers.

Doch auch die Kreise des neuen Präsidenten füllen sich mit Lobbyisten und Beratern, die ihre Kontakte zu Geld machen. Mit dabei sind eine ganze Reihe von Wegbegleitern des Trump-Wahlkampfes und Vertraute aus früheren Zeiten.

Bill Smith ist einer von ihnen. Der einstige Stabschef des inzwischen zum Vizepräsidenten aufgestiegenen Mike Pence ist diesem nach Washington gefolgt. Er diente Pence, als dieser Abgeordneter und Gouverneur von Indiana war, und verabschiedete sich vor einigen Jahren, um ein Beratungs- und Strategieunternehmen zu gründen. Jetzt, da Pence neuer Vizepräsident ist, bietet er seine Dienstleistungen auch für die Hauptstadt an.

