FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 24.01.2017 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 25.01.2017 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 24.01.2017

AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 25.01.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

QIA XETR NL0000240000 QIAGEN NV EO -,01

BSDK XETR US05964H1059 BCO SANTANDER ADR 1