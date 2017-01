3M, Alibaba, Johnson & Johnson, Verizon: Diese Zahlen könnten Sie erwarten

Die Berichtssaison in den USA nimmt am heutigen Dienstag kräftig an Fahrt auf. Neben dem Mischkonzern 3M, dem chinesischen Handelsriesen Alibaba werden auch der Chemieriese DuPont, der Konsumgüterhersteller Johnson & Johnson und der Telekomriese Verizon über das abgelaufene Quartal berichten. Nach Börsenschluss stehen zudem die Zahlen der Technologieunternehmen Seagate und Texas Instruments auf der Agenda.

Vorbörslich melden ab etwa 13.00 Uhr MEZ:

3M: Aktuelle Erwartungen (EPS): 1,87 US-Dollar; Vorjahresgewinn (EPS): 1,80 US-Dollar

Den vollständigen Artikel lesen ...