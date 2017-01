Folgende Unternehmen hatten in den "Hello bank! 100" gestern deutlich höhere Handelsumsätze als sonst. Einige Begründungen finden sich in den Kommentaren, nicht alles weiss man: Ambarella, Polytec, Manz, Lenzing, Airbus Group, Gazprom, Semperit, Alphabet-A, JinkoSolar, Royal Dutch Shell: Zur Animation Companies im Artikel Airbus Group Mitglied in der BSN Peer-Group Luftfahrt & Reise Show latest Report (21.01.2017) Aktuelle Kommentare Ritschy | UMBRELLA: Newsflow: Airbus A350-1000 hat drei Monate Verspätung Qatar-Airways-Chef Akbar al Baker hat erstmals verraten, wann seine Fluggesellschaft den ersten Airbus A350-1000 in Empfang nimmt. Das passiert offenbar mit einigen Monaten Verspätung. Das Analysehaus Jefferies hat Airbus vor...

Den vollständigen Artikel lesen ...