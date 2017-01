Die Emissionstätigkeit am EUR-Primärmarkt zog am gestrigen Montag wieder leicht an. Deutsche Telekom (Baa1/BBB+/BBB+) platzierte eine EUR 3,5 Mrd. schwere Multi- Tranche-Anleihe. Tranche A (EUR 1 Mrd., 4 Jahre) preiste bei MS+33 BP, Tranche B (EUR 1,25 Mrd., 7 Jahre) bei MS+53 BP und Tranche C (EUR 1,25 Mrd., 10 Jahre) bei MS+73 BP. Darüber hinaus platzierte die Deutsche Pfandbriefbank eine Senior Anleihe (EUR 500 Mio., 4 Jahre, BBB) bei MS+90 BP. Die auf Druck der EU-Kommission zum Verkauf stehende HSH Nordbank (HSH) erhält einen neuen Interessenten: Nach Medienangaben prüft die NordLB die Übernahme von Teilen des Instituts. Eine Komplettübernahme schlossen die Hannoveraner allerdings aus, da beide Landesbanken derzeit unter ausfallgefährdeten Schiffskrediten leiden. Ratings:...

