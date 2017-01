Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Kontron -0,3% auf 3,038, davor 8 Tage im Plus (7,74% Zuwachs von 2,83 auf 3,05), LPKF Laser -2,42% auf 7,293, davor 8 Tage im Plus (7,59% Zuwachs von 6,95 auf 7,47), Beiersdorf -0,29% auf 81,66, davor 7 Tage im Plus (2,02% Zuwachs von 80,28 auf 81,9), Folli Follie +0,61% auf 18,11, davor 7 Tage im Minus (-7,12% Verlust von 19,38 auf 18), Cancom+0,55% auf 43,075, davor 6 Tage im Minus (-3,98% Verlust von 44,62 auf 42,84), Rheinmetall -0,99% auf 69,17, davor 5 Tage im Plus (7,56% Zuwachs von 64,95 auf 69,86), Schaeffler -0,87% auf 14,895, davor 5 Tage im Plus (8,41% Zuwachs von 13,86 auf 15,03), Evotec +0,67% auf 7,48, davor 5 Tage im Minus (-4,14% Verlust von 7,75 auf 7,43), Pfeiffer Vacuum -0,51% auf 92,81, davor 4 Tage im Plus (4,26% Zuwachs von 89,48...

