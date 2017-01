Liebe Leser,

die Zahlen für die ersten 9 Monate brachten keine Überraschungen. Der Umsatz stieg um 8%, die operative Marge schrumpfte von 28,8 auf 26,7%, und der Gewinn lag leicht über Vorjahresniveau. In beiden Segmenten, Rational und FRIMA, sowie in allen wichtigen Regionen ist der Konzern gewachsen, in Deutschland, Asien und Amerika sogar zweistellig. In China profitierte Rational von einem Großauftrag einer Fastfood-Kette. Zudem kam das neue VarioCookingCenter der Tochter FRIMA ...

