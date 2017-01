Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Adler Real Estate von 20,90 auf 21,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Durch den Verkauf des 26-prozentigen Anteils an der österreichischen Immobiliengesellschaft Conwert an Vonovia könne Adler Real Estate nun seine Schulden schneller als gedacht umstrukturieren, schrieb Analyst Thomas Martin in einer Studie vom Dienstag. Durch die damit verbundenen Kosteneinsparungen werde das operative Ergebnis (FFO) in diesem Jahr deutlich angetrieben./la/tav

ISIN: DE0005008007