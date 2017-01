Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten. Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Leipzig, London, Paris, Antwerpen, Nieuwegein, München, Wien, 24. Januar 2017 -

Die Softline Gruppe, eine international tätige IT-Beratungsgruppe mit Fokus auf

Software Asset Management (SAM), IT-Sicherheit, Virtualisierung und

Infrastruktur-Management, plant im Geschäftsjahr 2017 im mittel- und

nordeuropäischen Raum weitere Märkte zu erschließen.



"Zusätzlich zu der Mitte Januar 2017 angekündigten strategischen

Allianz-Partnerschaft zwischen der Softline Gruppe und IPR-Insights, deren Ziel

es ist, im osteuropäischen Raum weiter zu wachsen, sind wir stolz zu verkünden,

dass wir auch in den mittel- und nordeuropäischen Märkten unseren Fokus stark

ausweiten werden", sagt Martin Schaletzky, CEO der Softline Gruppe.



Um der steigenden, internationalen Nachfrage nach qualitativ hochwertiger und

unabhängiger Software Asset Management Expertise gerecht zu werden, wird die

Softline Gruppe zukünftig ihre Geschäftsaktivitäten auf den nordeuropäischen

Raum ausweiten. Entwickelt wird dieser Markt von der Softline Solutions Benelux

Organisation, die zu Softline Solutions Northern Europe ausgebaut wird. Der

erweiterte Fokus der Softline Benelux Organisation schließt

Großbritannien, Dänemark, Schweden, Finnland, Norwegen und Island ein.



Die strategische Entscheidung, die Region Mitteleuropa weiter zu stärken,

insbesondere die DACH-Region (Deutschland, Österreich und Schweiz), fiel

bereits im August 2016 durch die Eröffnung eines Büros in Wien. Die Softline

Solutions Deutschland wird innerhalb dieser Region federführend den wachsenden

Erfolg weiterführen und Marktanteile ausbauen. Um den erweiterten

internationalen Fokus auch personell zu stärken, wird die Softline Gruppe

weitere Vertriebs- und Marketing-Profis sowie SAM-Consultants einstellen.



Über die Softline AG:



Die Softline Gruppe ist ein 1983 gegründetes, nachhaltig wachsendes

IT-Beratungsunternehmen, das sich zu einem anerkannten europäischen

Dienstleister im Markt der Informations- und Kommunikationstechnologie

entwickelt hat. Die seit dem Jahr 2000 börsennotierte Softline AG fungiert als

Mutterunternehmen der Gruppe und ist für die Koordination der internationalen

Gesellschaften in Deutschland, Belgien, Frankreich, den Niederlanden und

Großbritannien verantwortlich. Seit der Neuausrichtung des Unternehmens im

Jahr 2010 fokussiert sich die Gesellschaft auf den Ausbau des IT-Consulting- und

Service-Geschäfts, schwerpunktmäßig in den Kernportfoliobereichen Software

Asset Management (SAM), IT-Sicherheit, Virtualisierung und

Infrastruktur-Management. Weitere Informationen zur Softline Gruppe finden Sie

unter www.softline-group.com.



Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an:



Investor Relations: Christian Hillermann, Hillermann Consulting

E-Mail: investors@softline-group.com

Tel.: +49 40 3202791-0



Marketing & PR: Vanessa Zeh, Marketing & Communications

E-Mail: presse@softline-group.com

Tel.: +49 341 24051-0



Aussender: Softline AG

Adresse: Gutenbergplatz 1, 04103 Leipzig

Land: Deutschland

Ansprechpartner: Martin Schaletzky

Tel.: +49 341 24051-0

E-Mail: office@hilllermann-consulting.de

Website: www.softline-group.com



