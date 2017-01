Die Wertpapierexperten der Baader Bank heben das Votum für die Aktien des Autozulieferers Polytec von "Hold" auf "Buy". Das neue Kursziel liegt bei 13,50 Euro, vormals 8,00 Euro.

Der Analyst Peter Rothenaicher kommentiert in einer Studie die vorläufigen Geschäftszahlen des Unternehmens: Der Unternehmensgewinn im abgelaufenen Jahr, besonders aber im vierten Quartal, sei "ausgezeichnet" gewesen. Für 2016 beläuft sich das Ergebnis vor Steuern und Abschreibungen (Ebitda) nach vorläufigen Angaben auf rund 80 Mio. Euro (plus 33 Prozent zum Vorjahr), das operative Ergebnis habe sich mit einem Plus von mehr als 40 Prozent fast verdoppelt.

Bereits die Drittquartalszahlen dürften von einem erhöhten Automatisierungsgrad, einer schlanken Führungsstruktur und einer "Best-cost-country"-Prinzip profitiert haben. Dieser Trend werde sich laut Angaben des Experten auch in die nächsten Geschäftsperioden weiterziehen.

Ihre endgültigen Ergebniszahlen für das Geschäftsjahr 2016 will die Polytec Holding AG am 6. April 2017 veröffentlichen.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die Baader-Analysten 1,57 Euro für 2016, sowie 1,63 bzw. 1,69 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf jeweils 0,40 Euro für die nächsten drei Geschäftsjahre.

Am Dienstag im Frühhandel notierten die Polytec-Titel an der Wiener Börse mit 7,59 Prozent bei 12,05 Euro.

