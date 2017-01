FMW-Redaktion

Wollte die Deutsche Bank nicht "endlich" alle offenen Rechtsstreitigkeiten abschließen? Es geht aber anscheinend immer weiter. Die 2008-Finanzkrise zieht immer weitere Kreise. Hatte man sich gerade erst mit der US-Justiz auf eine Zahlung von 7,2 Milliarden Dollar geeinigt, sind jetzt große Fonds wie PIMCO und Blackrock an der Reihe. Vor dem "U.S. District Court, Southern District of New York läuft der Fall-Nr. 14-09367 - die Klage wegen der verbrieften Schrottpapiere, die Kern der Krise waren.

Es geht hierbei um sogenannte hypothekenbesicherte Wertpapiere oder auch "Mortgage backed Securities" (MBS). Die Deutsche Bank hatte beantragt alle Klagepunkte abzuweisen. Der Richter wies den Klagepunkt zurück, dass Interessenkonflikte vorgelegen haben könnten. Zugelassen aber hat man jetzt Klagepunkte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...