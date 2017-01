Frankfurt - SLM Solutions-Aktienanalyse von Analyst Uwe Schupp von der Deutschen Bank: Uwe Schupp, Analyst der Deutschen Bank, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der SLM Solutions Group AG (ISIN: DE000A111338, WKN: A11133, Ticker-Symbol: AM3D). Er vermute als Grund für den Abgang des bisherigen Unternehmenschefs Markus Rechlin eine interne Debatte und habe darauf verwiesen, dass sich Rechlin davor von seiner gesamten Unternehmensbeteiligung getrennt habe, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie.

Den vollständigen Artikel lesen ...