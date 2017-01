Es geht voran, keine Frage. Hand in Hand mit dem durch die Zweifel an der Effektivität der Wirtschafts- und Geopolitik des neuen US-Präsidenten wiederbelebten Goldpreis zieht auch der Minen-Riese Barrick Gold (ISIN CA0679011084) deutlich an. Aber noch ist die mittelfristig relevante Trendwende nur greifbar, kommt näher … vollzogen ist sie noch nicht. Was fehlt?

Was das Umfeld angeht, zweierlei. Zum einen müsste der US-Dollar weiter unter Druck geraten, denn dessen Anstieg zum Euro (d.h. ein fallender Euro/US-Dollar-Kurs) ist ein Hemmschuh für eine Gold-Rallye. Zum anderen sollte Gold jetzt sofort weiter zulegen, das Vorwochenhoch bei 1.219 US-Dollar in Richtung des nächsten charttechnischen Kursziels bei 1.241 US-Dollar überbieten. Beides wiederum wäre dann zu erwarten, wenn die sich momentan noch eisern in ihren Seitwärtsspannen ...

