Gablitz - Die Experten vom "ZertifikateReport" stellen in ihrer aktuellen Ausgabe eine Protect Aktienanleihe (ISIN AT0000A1QDM3/ WKN RC0GYK) der Raiffeisen Centrobank AG (RCB) auf die Siemens- (ISIN DE0007236101/ WKN 723610) und die Total-Aktie (FR0000120271/ WKN 850727) vor.In den vergangenen zwölf Monaten hätten Anleger mit der Siemens-Aktie einen Kursgewinn in Höhe von 40 Prozent erwirtschaften können. Für Anleger mit der Markteinschätzung, dass das Abwärtspotenzial der beiden von der Mehrheit der Experten nach wie vor als "Kauf" oder "Halten" eingestuften Aktien in den nächsten zwei Jahren nicht allzu hoch sein sollte und die das unlimitierte Gewinnpotenzial des direkten Aktieninvestments gegen einen soliden Sicherheitspuffer und überproportional hoher Renditechancen eintauschen möchten, könnte die Investition in die neue RCB-5,3% Siemens/Total Protect Aktienanleihe interessant sein.

Den vollständigen Artikel lesen ...