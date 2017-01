Zürich (ots) - Erstmals ist die Migros in der besten Gruppe

("Leadership") des so genannten Business Benchmark on Farm Animal

Welfare (BBFAW) aufgenommen worden. Sie teilt sich diese renommierte

Auszeichnung für vorbildliche Leistungen im Bereich des Tierwohls mit

lediglich fünf weiteren Unternehmen weltweit.



Die Migros setzt sich seit Jahrzehnten für besonders hohe

Standards im Bereich des Tierwohls ein. So verkauft sie einen

Grossteil des Schweizer Fleischs unter den Labels TerraSuisse und

Migros Bio, welche besonders hohe Anforderungen an das Tierwohl

stellen. Zudem wird bereits heute das gesamte aus dem Ausland

importierte frische Poulet-, Truten und Kaninchenfleisch nach den in

der Schweiz geltenden hohen Tierschutzstandards produziert.



In diesem Jahr ist die Migros zum ersten Mal in die beste Gruppe

("Leadership") des BBFAW aufgenommen worden. Der BBFAW wird von den

internationalen Tierschutzorganisationen «Compassion in World

Farming» und «The World Society for the Protection of Animals (WSPA)»

durchgeführt. Der Benchmark bewertet insgesamt 99 führende

Unternehmen aus dem Lebensmittelbereich in den Kategorien Commitment

des Managements, Führung, Innovation und Reporting.



Die Jury lobt die Migros für ihre klaren Richtlinien im Bereich

des Tierwohls, welche entlang der gesamten Wertschöpfungskette zur

Anwendung kommen. Besonders hervorgehoben hat die Jury das Engagement

der Migros im Rahmen des Generation-M-Versprechens, tierische

Produkte aus dem Ausland entsprechend der Schweizer

Tierschutzgesetzgebung zu produzieren. "Unser Ranking würdigt die

führende Rolle der Migros im Bereich des Tierwohls und ihre

Entschlossenheit, hohe Tierwohl-Standards durchzusetzen und dies

unabhängig von Gattung und Produktionsland", sagt Nicky Amos,

Executive Director des BBFAW.



Mehr Infos zum Business Benchmark on Farm Animal Welfare (BBFAW):

www.bbfaw.com



Originaltext: Migros-Genossenschafts-Bund

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100000968

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100000968.rss2

ISIN: CH0002099585



Kontakt:

Luzi Weber, Mediensprecher MGB, Tel. 058 570 38 21,

luzi.weber@mgb.ch, www.migros.ch