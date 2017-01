Liebe Leser,

die Bank of Ireland will zusammen mit der Investorengruppe KKR einen Fonds mit einem Volumen von 100 Mio. Euro auflegen. Die Bank strebt eine Rendite von 9 bis 11 % jährlich auf die Einlagen an - angesichts des derzeitigen Zinsumfelds eine stolze Marke, wie ich finde.

Vermögende Kunden im Visier

Der Fonds richtet sich in erster Linie an vermögende Privatkunden der Bank, die über liquide Mittel von 1 Mio. Euro oder mehr verfügen. Das Kapital soll vorzugsweise ...

