Liebe Trader,

das Wertpapier des einst stolzen Handyherstellers Nokia tendiert schon seit Jahren auf dem absteigenden Ast und erreichte Mitte 2012 sogar einen Tiefstand von 1,33 Euro. Zwar gelang es kurz darauf eine mehrjährige Erholungsbewegung auf ein Verlaufshoch von 7,86 Euro zu etablieren, jedoch konnte das Wertpapier des finnischen Handybauers nur kurzfristig über seine gleitenden Durchschnitte EMA 50/200 hinaus schauen und glitt ab April 2015 erneut in einen Abwärtstrend ab. Hierbei fielen die Kursnotierungen bis Mitte November 2016 um gut 50 Prozent auf ein Verlaufstief von 3,66 Euro zurück. Nach einem kurzfristigen Anstieg auf ein Kursniveau von 4,73 Euro taucht das Papier erneut ab und steuert nun auf seine Tiefststände aus 2016 zu. Da sich wichtige Unterstützungsmarken allerdings noch ein Stück weit unter dem aktuellen Kursniveau befinden, dürfte es mit dem Wertpapier noch eine Zeit lang weiter abwärts gehen und kann bestens über ein entsprechendes Short-Investment partizipiert werden.

Short-Chance:

Vom aktuellen Kursniveau aus sind binnen der nächsten Handelstage weitere Abgaben auf das Niveau von zunächst 4,17 Euro, darunter sogar auf 3,93 Euro zu erwarten und können über ein kurzfristiges Short-Investment nachgehandelt werden. Eine entsprechende Verlustbegrenzung sollte noch knapp oberhalb des gleitenden Durchschnitts EMA 50 bei aktuell 4,44 Euro angesetzt werden - Kursnotierungen oberhalb dieses Niveaus könnte hingegen zu einem Rücklauf zurück an die Vorgängerhochs bei 4,73 Euro sorgen. Aber erst ein nachhaltiger Ausbruch mindestens über die 200-Tage Durchschnittslinie bei aktuell 4,80 Euro kann im weiteren Verlauf zu einem größeren Aufwärtsschub bis in den Bereich von 5,40 Euro wieder aufwärts führen. Aber selbst dann verbleibt das Wertpapier von Nokia innerhalb des seit April 2015 bestehenden Abwärtstrendkanals.

________________________________________________________________________

Einstieg per Market-Sell-Order: 4,25 Euro

Kursziel: 4,17 / 3,93 Euro

Stopp: > 4,44

Risikogröße pro CFD: 0,19 Euro

Zeithorizont: 1 - 3 Wochen

________________________________________________________________________

Wochenchart:



Tageschart:



Nokia Corp., Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 4,25 Euro; 11:15 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

Diese Aktie können Sie mit dem Metatrader4 bei direktbroker-FX.de, für 2,95 EUR flat, handeln. Fordern Sie jetzt die Demo an.