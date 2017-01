-------------------------------------------------------------- Pascoe Online-Akademie http://ots.de/aYnq5 --------------------------------------------------------------



Wer einen Blick hinter die Kulissen der Homöopathie werfen möchte oder erfahren will, was pflanzliche Arzneimittel für die Gesundheit tun kann, ist bei der neuen Pascoe-Akademie genau richtig! Jederzeit, an jedem Ort und so oft man will.



Ein Angebot für alle Besucher mit und ohne medizinischen Hintergrund



Um den Ansprüchen der unterschiedlichen Fachgruppen und Menschen ohne medizinischer Ausbildung gerecht zu werden, bietet Pascoe die Akademie Schulungen in zwei getrennten Bereichen an. Der Fachbereich befindet sich in einem geschützten DocCheck-Bereich.



In kurzen und knackigen Video-Einheiten bekommt der interessierte Zuschauer viel Wissenswertes rund um die Naturmedizin. Unterhaltung darf dabei natürlich nicht zu kurz kommen. Abwechselnde Experten werden die Zuschauer deshalb an ihrem reichen Erfahrungsschatz teilhaben lassen und spannende Hintergrundinformationen rund um die Naturheilkunde mitbringen. Mit einem begleitenden Test kann jeder selbst überprüfen, wie gut er sich neues Wissen angeeignet hat. Alles beginnt mit der Faszination Phytotherapie. Hier werden die Ursprünge der traditionellen Pflanzenheilkunde erkundet, ihre Entwicklung zu modernen Arzneimitteln und das enorme Potenzial pflanzlicher Arzneimittel für die Gesundheit.



Besuchen Sie Pascoe-Akademie: www.pascoe-akademie.de



"Mit der Akademie können sich alle Interessierten zum Spezialisten für Naturmedizin machen und so naturheilkundliche Behandlungsformen besser beurteilen. Die Schatztruhe der Natur ist weit geöffnet, um Gesundheit und Lebensqualität zu verbessern. Eins ist jedoch sicher, eine Schulung ersetzt nicht den Besuch bei dem Arzt oder Heilpraktiker, erweitert aber die eigene Expertise", so Annette Pascoe, Geschäftsleitung Pascoe Naturmedizin.



