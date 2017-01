Unterföhring (ots) -



Vor diesem Mann sind keine Gedanken sicher: Illusionist und Arzt Victor Mids fasziniert in "MINDMAGIC - die perfekte Illusion", ab 3. Februar 2017 um 22:30 Uhr, indem er ahnungslose Passanten und Prominente wie Rebecca Mir, Jo Bausch oder Gunter Gabriel mit spontanen Tricks in seinen Bann zieht.



Die emotionalen Reaktionen seiner überraschten Kandidaten: Sie sind fassungslos - und erstaunt. Das Besondere: Victor Mids begeistert mit kleinen Straßen-Tricks genauso wie mit aufwendig geplanten Experimenten. Außerdem nutzt er die Kenntnisse aus seinem Medizinstudium, um ausgewählte Tricks psychologisch zu erklären: "Ich bin Illusionist und Arzt. In "MINDMAGIC - die perfekte Illusion" kombiniere ich diese Felder und zeige, wie man das menschliche Gehirn täuschen kann". Mit mentalen Tricks, wie Hypnose, Gedankenlesen oder Sinnestäuschungen weiß Victor Mids, wie er Menschen die geheimsten Gedanken entlockt: "Durch jahrelanges Training wurde ich zum Beobachter und kann mein Gegenüber lesen wie ein Buch". Also Vorsicht! Egal, wo er auftaucht: Victor Mids hinterlässt ungläubige Gesichter und Sprachlosigkeit.



"MINDMAGIC - die perfekte Illusion", sechs Folgen ab 3. Februar 2017, um 22:30 Uhr in SAT.1, Wiederholungen immer sonntags, 16:45 Uhr



