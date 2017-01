Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Der Unions-Europapolitiker Elmar Brok (CDU) hat die Länder der Europäischen Union (EU) angesichts jüngst rapide gestiegener Herausforderungen zur Zusammenarbeit aufgerufen. "Keine dieser Aufgaben kann ein Nationalstaat alleine bewältigen", sagte der bisherige Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses des Europaparlaments im Deutschlandfunk. Man habe selten vor so vielen Herausforderungen gestanden, betonte Brok, der sein Amt nach insgesamt 13 Jahren in dem Vorsitz des Ausschusses nun an seinen Parteikollegen David McAllister abgibt.

"Europa hat selten so viele Herausforderungen gehabt, die von außen an uns herangetragen werden", konstatierte Brok, der seit 1980 in dem Parlament sitzt. Die Europäer müssten jetzt enger zusammenrücken. "Denn ich glaube, nur gemeinsam sind wir in der Lage, dies zu bewältigen." Der CDU-Politiker sprach von einer "historischen Situation", in der das in 70 Jahren Aufgebaute wieder umgeworfen werde oder gemeinsam Konsequenzen gezogen würden. "Denn jeder Nationalstaat für sich wird in einer globalen Ordnung der Chinesen, des amerikanischen Präsidenten untergehen", warnte er.

