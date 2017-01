Lieber Leser,

an diesem Wochenende trafen sich Opec- sowie Non-Opec-Länder erneut in Wien, um darüber zu beraten, wie man sicherstellen kann, dass die einzelnen am Deal teilnehmenden Länder, ihre Kürzungen ohne "Wenn und Aber" implementieren. Ob dabei etwas herausgekommen ist, wurde bisher nicht bekannt, allerdings stellte man fest, dass einige Länder bereits mehr gekürzt haben, als gemäß den Quoten vereinbart wurde. Insgesamt soll die Produktion, gemäß den vorläufigen Daten, bereits ...

Den vollständigen Artikel lesen ...