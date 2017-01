Die Wertpapierexperten der Commerzbank heben das Kursziel für die Aktien des Stahlherstellers voestalpine von 32,00 auf 40,00 Euro. Die Anlageempfehlung "Hold" wird beibehalten.

In ihrer Analyse führt das Expertenteam um Ingo-Martin Schachtel höhere Erwartungen für das Betriebsergebnis (Ebit) im dritten Quartal 2016/17 an. Dieses könnte unter anderem wegen den höheren Margen im Stahlbereich um 27 Prozent steigen. Ferner korrelieren steigende Bohrungszahlen in den USA mit einer erhöhten Warennachfrage nach nahtlosen Stahlrohren der Marke voestalpine. Für das gesamte Geschäftsjahr 2017/18 schrauben die Prognosen des Ebit um fünf Prozent auf 946 Mio. Euro nach oben.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die Commerzbank-Analysten 2,68 Euro für 2016/17, sowie 3,35 bzw. 3,48 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf jeweils 1,10 Euro für die nächsten drei Geschäftsjahre.

Am Dienstag notierten die voestalpine-Titel an der Wiener Börse mit plus 1,43 Prozent bei 39,49 Euro.

