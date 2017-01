Die Investmentbank Equinet hat die Einstufung für Adler Real Estate auf "Buy" mit einem Kursziel von 16 Euro belassen. Die Experten nannten das Papier der Immobiliengesellschaft gleichzeitig als einen von zehn Favoriten für das Jahr 2017. Der Bewertungsabschlag in der Aktie gegenüber dem Wettbewerb sei nicht gerechtfertigt, schrieb Analyst Philipp Häßler in einer Studie vom Dienstag zur Begründung. Zudem überarbeitete er seine Schätzungen für das SDax-Unternehmen mit Blick auf den Verkauf der Anteile an der Immobiliengesellschaft Conwert und auf die Zahlen zum dritten Geschäftsquartal./tav/la

