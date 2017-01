In einer Sonderhauptversammlung werden am Dienstag die Aktionäre der börsennotierten Raiffeisen Bank International (RBI) der Fusion mit der Raiffeisen Zentralbank (RZB) ihren Sanktus geben. Gestern fielen bereits in der RZB-HV die Fusionsbeschlüsse. Mit der Fusion werden die Aktionäre der bisherigen RZB zu Aktionären der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...