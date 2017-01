PSEG Solar Source (Newark, New Jersey, USA) berichtete am 23.01.2017, das Unternehmen habe zwei Photovoltaik-Kraftwerke in North Carolina mit einer Gesamtleistung von 47 Megawatt von BayWa r.e. gekauft. Die Investition belief sich auf 74,6 Millionen US-Dollar. Das PSEG Cork Oak Solar Energy Center und das PSEG Sunflower Solar Energy Center befinden sich noch im Bau, sollen aber im Laufe des Jahres in Betrieb gehen.

